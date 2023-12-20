«Барселона» едва не потеряла очки в матче с «Альмерией»

В 18-м туре Ла Лиги «Барселона» играла дома против «Альмерии» и испытывала проблемы даже в споре с главным аутсайдером. Первый реальный момент был создан после трети матча, угловой, Рональд Араухо головой не смог переиграть голкипера, а Рафинья добавил мяч в сетку. В ответ Лео Баптистао вышел один на один с вратарем и перебросил его, гол отменили - вне игры. Но решение было пересмотрено - 1:1. Ферран Торрес сразу после перерыва дважды подряд проверял кипера, тот выручил. Каталонцы забили еще раз после корнера, подача на ближнюю штангу, и Серхи Роберто здорово сыграл вверху - 2:1. Гости почти не подключались в атаку, но забили еще раз. После подачи со штрафного оборона «сине-гранатовых» провалилась позиционно, и Эдгар Гонсалес сравнял счет, забив в пустые ворота. Роберт Левандовски здорово оставил мяч Илкаю Гюндогану, а тот не замкнул почти в упор. Серхи Роберто все же избавил свою команду от позора, прорвался к воротам и расстрелял их - 3:2. В концовке Роберто сотряс перекладину метров с 15.

«Барселона» вышла на чистое третье место, соперник - последний.