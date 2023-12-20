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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» едва не потеряла очки в матче с «Альмерией»

20 Декабря 2023 • 22:58 Комментировать (3)
Барселона
3:2
Альмерия
окончен

В 18-м туре Ла Лиги «Барселона» играла дома против «Альмерии» и испытывала проблемы даже в споре с главным аутсайдером. Первый реальный момент был создан после трети матча, угловой, Рональд Араухо головой не смог переиграть голкипера, а Рафинья добавил мяч в сетку. В ответ Лео Баптистао вышел один на один с вратарем и перебросил его, гол отменили - вне игры. Но решение было пересмотрено - 1:1. Ферран Торрес сразу после перерыва дважды подряд проверял кипера, тот выручил. Каталонцы забили еще раз после корнера, подача на ближнюю штангу, и Серхи Роберто здорово сыграл вверху - 2:1. Гости почти не подключались в атаку, но забили еще раз. После подачи со штрафного оборона «сине-гранатовых» провалилась позиционно, и Эдгар Гонсалес сравнял счет, забив в пустые ворота. Роберт Левандовски здорово оставил мяч Илкаю Гюндогану, а тот не замкнул почти в упор. Серхи Роберто все же избавил свою команду от позора, прорвался к воротам и расстрелял их - 3:2. В концовке Роберто сотряс перекладину метров с 15.

«Барселона» вышла на чистое третье место, соперник - последний.

Протокол игры  
Барселона3:2Альмерия
(1:0) Рафинья Диас33'  
  41'Баптистао Лео (1:1)
(2:1) Роберто Серхи60'  
  71'Гонсалес Эдгар (2:2)
(3:2) Роберто Серхи83'  
Пенья ИньякиКанселу ЖоауАраухо Рональд  90'Кристенсен Андреас  21' 46' (Кунде Жюль ( 46') Бальде АлехандроРоберто СерхиГюндоган ИлкайЛопес Фермин 67' (Ромеу Ориоль ( 67') Рафинья Диас  15' 76' (Ямаль Ламин ( 76') Левандовски РобертФелиш Жоау 46' (Торрес Ферран ( 46')
Запасные: Касадо МаркАстралага АндерГиу МаркКочен ДиегоФорт ЭкторПрим ПауКубарси ПауЭрнандес Унаи
Максимиану ЛуишБрандарис ХуанМонтес СесарГонсалес ЭдгарПосо Алехандро  5' 64' (Мендес Убулан ( 64') Акиеме СерхиоАррибас СерхиоЛопи Дион  57'Баба ИддрисуРамазани Ларжи 77' (Лазаро ( 77') Баптистао Лео 77' (Эмбарба Адриан ( 77')
Запасные: Сентельес АлехандроСанка Чами МарчианоМартинес ФернардоКаики Да СилваПуигмаль АрнауФетталь Дими РашадМариньо ДиегоПенья Маркос
20 декабря. Стадион "Олимпийский стадион Льюиса Компаниса".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Альмерия

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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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pol-black
20 Декабря 2023 в 23:02
да уж, так паршиво играть, и в атаке (снова реализация), и в обороне (привет Араухо). если бы не ветеран Роберто, который спас игру... Левандовски хоть и отдал голевую, но моменты транжирил снова.
нервная игра с последней командой лиги... даже как то поздравлять с победой после такого матча неудобно.
Шарипов Тахир
20 Декабря 2023 в 23:02
После такой позорной игры против последней команды Ла Лиги Хави просто должен уйти в отставку. И это могло бы стать точкой старта для возрождения Барселоны!
pol-black
20 Декабря 2023 в 23:02
вряд ли сейчас он уйдёт. скорее по итогам плэй офф ЛЧ. не раньше.
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