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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Реал» остаётся самым популярным клубом в мире

20 Декабря 2023 • 22:44 Комментировать

Очередное исследование на тему футбольного маркетинга, осуществленное компанией YouGov, показало, что мадридский «Реал» остается самым популярным клубом в мире. Соединенные Штаты Америки, Китай и Саудовская Аравия - везде в этих странах больше всего знают и признают именно мадридский «Реал».

Любопытно, что второе место занимает «Пари-Сен-Жермен» - это отголосок выступлений в его составе таких игроков, как Неймар и Лионель Месси.

Третье место досталось мюнхенской «Баварии», а «Барселона», в настоящий момент сражающаяся с «Альмерией» в рамках испанского чемпионата, лишь четвертая.


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