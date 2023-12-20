​Кристенсен проводит 50-й матч за «Барселону» в испанском чемпионате

В очередном, восемнадцатом туре испанского чемпионата каталонская «Барселона» принимает «Альмерию», и эта игра стала для датского защитника каталонцев Андреаса Кристенсена 50-й в составе клуба в рамках чемпионата Испании. Он вышел на четвертое место среди датских игроков «Барселоны».

Впереди Михаэль Лаудруп, сыгравший в 226 матчах чемпионата, а также Аллан Симонсен, блиставший в конце 70-х годов - он сыграл 129 матчей. Третье место занимает Мартин Брайтвайт, и у Кристенсена есть все шансы опередить его еще в этом сезоне - у того пятьдесят восемь матчей, лишь на восемь больше, чем у Андреаса.