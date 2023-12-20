Гризманн: «Мы не могли остановить Гринвуда»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн высказался после ничьей с «Хетафе» (3:3) в матче чемпионата Испании. Француз похвалил игрока команды-соперника – Мэйсона Гринвуда.

«Гринвуд действительно доставлял нам проблемы во втором тайме. Мы не могли его остановить, и это стоило нам игры», - сказал Гризманн DAZN.

На текущий момент «Атлетико» занимает в турнирной таблице испанской Ла Лиги третье место, а «Хетафе» - восьмое.

Мэйсон Гринвуд играет за «Хетафе» в аренде, права на 22-летнего футболиста принадлежат «Манчестер Юнайтед».