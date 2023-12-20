​«Барселона» озвучила состав на последний матч Ла Лиги в 2023 году

В среду «Барселона» проведёт последний официальный матч в 2023 году – команда Хави будет принимать «Альмерию». Главный тренер каталонской команды Хави решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Пенья, Канселу, Араухо, Кристенсен, Бальде, Серхи Роберто, Фермин Лопес, Гюндоган, Фелиш, Рафинья, Левандовски.

Матч испанской Ла Лиги между «Барселоной» и «Альмерией» стартует в 21:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.