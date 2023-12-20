​Де Пауль: Чувствую, что в сборной Аргентины я более важен, чем в «Атлетико»

Полузащитник Родриго де Пауль ответил на вопрос, чувствует ли он, что в сборной Аргентины он является более важным игроком, чем в «Атлетико».

«Думаю, да. Но всё зависит от меня – я должен сделать шаг вперёд в «Атлетико». Хотя в нынешнем сезоне я чувствую, что стал более важным», - слова де Пауля приводит на своих страницах Marca.

В сезоне 2023/2024 Родриго де Пауль провёл за «Атлетико» 18 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт два результативных паса на партнёров.

Напомним, что год назад де Пауль стал чемпионом мира в составе национальной сборной Аргентины.