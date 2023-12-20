Агент Савича: Мы не ведём переговоры с «Фенербахче»

Агент защитника мадридского «Атлетико» Стефана Савича Зарко Пелечич высказался об информации, что его клиент может продолжить карьеру в Турции.

Агент опроверг информацию, что идут переговоры с турецким «Фенербахче», ведь у его клиента есть действующее соглашение с «матрасниками».

«Да, в последнее время я часто был в Стамбуле, но там я вёл переговоры касательно других игроков», - приводит слова Пелечича журналист Фабрицио Романо в социальной сети.

Контракт 32-летнего черногорского полузащитника с мадридской команды рассчитан до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне Савич принял участие в 13 играх во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.