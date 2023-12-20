Верратти в 2017 году мог перейти в «Барселону», но посчитал проект «ПСЖ» более привлекательным

Полузащитник «Аль-Араби» Марко Верратти летом 2017 года мог перебраться в каталонскую «Барселону». Как сообщает издание Sport, в то время «сине-гранатовые» были всерьёз заинтересованы в итальянце и провели целый ряд переговоров для трансфера.

Тем не менее, в конечном итоге Верратти отказался от перехода в «Барселону». Летом 2017 года «ПСЖ» приобрёл Неймара и Килиана Мбаппе. Марко посчитал проект своей нынешней команды более привлекательным, поэтому решил остаться.

Напомним, Верратти с лета выступает в Катаре за «Аль-Араби». Недавно появились слухи о том, что «Барселона» хочет арендовать 31-летнего Марко до конца нынешнего сезона.