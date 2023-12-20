Кроос примет решение насчёт продолжения карьеры в конце сезона

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос пока не решил, будет ли завершать карьеру по окончании сезона, когда у него закончится контракт с «королевским клубом». По информации от издания Diario AS, немец оценит свои выступления и решит, стоит ли ему продолжать карьеру.

Отмечается, что мадридский «Реал» уже готов предложить 33-летнему Кроосу новое соглашение сроком на один год. Кроос пока не спешит принимать предложение от руководства.

Ранее сообщалось, что Кроос летом может вернуться в сборную Германии для участия на домашнем чемпионате Европы. В этом сезоне Тони отметился голом и пятью ассистами в Ла Лиге.