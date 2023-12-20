Хоселу пропустил тренировку «Реала» из-за температуры

Нападающий мадридского «Реала» Хоселу пропустил последнюю тренировку своей команды. По информации от журналиста Мигеля Анхеля Диаса, испанец пропустил занятие из-за высокой температуры.

Источник сообщает, что несмотря на простуду, Хоселу с большой долей вероятности отправится вместе со своей командой на завтрашний матч против «Алавеса», который состоится в рамках чемпионата Испании.

Отметим, что Хоселу выступает за мадридский «Реал» на правах аренды из «Эспаньола», который в прошлом сезоне вылетел в Сегунду. В нынешнем розыгрыше Ла Лиги Хоселу отметился 5 голами и 2 ассистами в 17 матчах.