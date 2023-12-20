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Анчелотти: «3 травмы крестообразных связок колена? Такое нельзя предвидеть»

20 Декабря 2023 • 12:54 Комментировать
Алавес
...
Реал Мадрид
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21.12 23:30

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил ситуацию с травмами в своей команде. Напомним, в этом сезоне сразу три футболиста «сливочных» получили разрыв крестообразных связок колена. Речь идёт о защитниках Давиде Алабе и Эдере Милитао, а также о голкипере Тибо Куртуа.

«3 травмы крестообразных связок колена? Это очень неожиданные повреждения, такое нельзя предвидеть. У Алабы, Куртуа и Милитао никогда не было проблем с коленом. Другие футболисты чувствовали дискомфорт в этой области, но ничего серьёзного не происходило. Это всё неожиданно», – дал понять Анчелотти на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти

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