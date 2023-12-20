Анчелотти: «3 травмы крестообразных связок колена? Такое нельзя предвидеть»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил ситуацию с травмами в своей команде. Напомним, в этом сезоне сразу три футболиста «сливочных» получили разрыв крестообразных связок колена. Речь идёт о защитниках Давиде Алабе и Эдере Милитао, а также о голкипере Тибо Куртуа.

«3 травмы крестообразных связок колена? Это очень неожиданные повреждения, такое нельзя предвидеть. У Алабы, Куртуа и Милитао никогда не было проблем с коленом. Другие футболисты чувствовали дискомфорт в этой области, но ничего серьёзного не происходило. Это всё неожиданно», – дал понять Анчелотти на пресс-конференции.