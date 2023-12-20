Анчелотти: «Тчуамени не нравится играть центрального защитника»

Главный тренер «Реал» Мадрида Карло Анчелотти рассказал, сможет ли опорный полузащитник Орельен Тчуамени заменить травмированного Давида Алабу в центре обороны. Напомним, австрийский защитник травмировал крестообразные связки колена в матче с «Вильярреалом» и выбыл из строя до конца сезона.

«Тчуамени не нравится играть центрального защитника. То же самое касается Камавинга, который не любит выступать на левом фланге обороны. Тем не менее, если появится необходимость, Орельену придётся сыграть в защите», – сказал Анчелотти на пресс-конференции перед поединком с «Алавесом» в чемпионате Испании.