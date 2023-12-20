Анчелотти: «Кепа выйдет в основе на матч с «Алавесом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, какой вратарь выйдет в стартовом составе команды в завтрашнем матче против «Алавеса» в рамках чемпионата Испании.

«Оба наших голкипера находятся в отличной форме. Я ими очень доволен. Кто выйдет в стартовом составе против «Алавеса»? Кепа», – ответил Анчелотти на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, в последнем матче «Реала» в чемпионате Испании в основном составе вышел Андрей Лунин. Украинец не смог сохранить свои ворота сухими в матче против «Вильярреала», но его команда одержала разгромную победу со счётом 4:1.