Анчелотти: «Замена Алабе? Мы обсуждаем ситуацию с клубом и скоро примем решение»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, собирается ли его команда покупать нового центрального защитника. Напомним, на выходных Давид Алаба получил разрыв крестообразных связок колена. Австриец больше не сыграет в этом сезоне.

«Замена Алабе? Мы обсуждаем ситуацию с клубом и оценим все варианты в ближайшие пару дней. У нас есть время для того, чтобы принять решение. Трансферное окно закроется 31 января», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Ранее мадридский «Реал» связывали с трансфером центрального защитника лиссабонской «Бенфики» Антониу Силвы.