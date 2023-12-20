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Чемпионат Испании. Ла Лига

Генич сделал прогноз на матч «Барселона» - «Альмерия»

20 Декабря 2023 • 11:45 Комментировать

Комментатор и прогнозист Константин Генич высказал мнение о предстоящем поединке между каталонской «Барселоной» и «Альмерией» в рамках 18-го тура чемпионата Испании.

«Состояние «Барселоны» не убеждает в том, что команда может крупно обыграть кого-то. Я бы сыграл от «Альмерии», что команда не проиграет разгромно, не проиграет с разницей в три мяча», - приводит слова Константина «РБ Спорт».

Матч «Барселона» - «Альмерия» состоится в среду, 20 декабря, стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени. Следить за развитием событий в поединке можно будет в текстовой онлайн-трансляции на Liveresult.ru.

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