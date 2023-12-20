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Чемпионат Испании. Ла Лига

Серхи Роберто хочет остаться в «Барселоне»

20 Декабря 2023 • 11:35 Комментировать
Барселона
...
Альмерия
1 1.15 X 9.50 2 16.00
Через 8 ч. 9 мин.

Капитан каталонской «Барселоны» Серхи Роберто хочет остаться в команде на следующий сезон. По информации от издания Relevo, хоть у футболиста и истекает контракт в конце кампании, «Барселона» всё ещё может предложить ему новый договор.

Напомним, Роберто ранее активно связывали с переходом в «Интер» Майами, но сам Серхи уже опроверг эти слухи. В январское трансферное окно испанец совершенно точно останется в «Барселоне».

После уходе Серхио Бускетса именно Роберто стал полноценным капитаном «Барселоны». В этом сезоне 31-летний футболист провёл 4 матча в чемпионате Испании, где отметился одним голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхи Роберто

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