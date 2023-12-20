Серхи Роберто хочет остаться в «Барселоне»

Капитан каталонской «Барселоны» Серхи Роберто хочет остаться в команде на следующий сезон. По информации от издания Relevo, хоть у футболиста и истекает контракт в конце кампании, «Барселона» всё ещё может предложить ему новый договор.

Напомним, Роберто ранее активно связывали с переходом в «Интер» Майами, но сам Серхи уже опроверг эти слухи. В январское трансферное окно испанец совершенно точно останется в «Барселоне».

После уходе Серхио Бускетса именно Роберто стал полноценным капитаном «Барселоны». В этом сезоне 31-летний футболист провёл 4 матча в чемпионате Испании, где отметился одним голом.