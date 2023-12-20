«Реал» готов оформить трансфер Икарди

Мадридский «Реал» готов совершить шокирующий трансфер, пригласив нападающего турецкого «Галатасарая» Мауро Икарди. По информации от издания Marca, в «королевском клубе» всерьёз обсуждают трансфер аргентинца.

Напомним, Икарди проводит свой второй сезон в «Галатасарае», но турецкая команда лишь минувшим летом оформила трансфер на постоянной основе. До этого Мауро выступал за «львов» на правах аренды.

Икарди провёл 15 матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Турции, где отметился 12 голами и 5 результативными передачами. Напомним, «Реал» летом так и не купил нового форварда под основу после ухода Карима Бензема.