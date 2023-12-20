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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стали известны сроки восстановления Педри

20 Декабря 2023 • 09:38 Комментировать

Каталонская «Барселона» потеряла своего ведущего полузащитника Педри. 21-летний футболист получил повреждение во время тренировочного занятия.

Как информируют журналисты AS, игрок прошел предварительное медицинское обследование. По его результатам стало известно, что полузащитник пропустит две-три недели. Таким образом, Педри не поможет «сине-гранатовым» в ближайших матчах.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании полузащитник принял участие в восьми поединках, в которых пропустил один гол. Контракт Педри с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2026 года, а его трансферная стоимость оценивается в 100 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Педри
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