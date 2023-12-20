«Пять побед в Лиге чемпионов»: Эндрик раскрыл свои планы в «Реале»

Бразильский нападающий Эндрик, который в конце сезона пополнит ряды мадридского «Реала», рассказал о своих амбициях в «королевском» клубе.

«Реал» был моей мечтой еще с раннего детства. В составе этого клуба я бы хотел пять раз выиграть Лигу чемпионов и десять раз стать чемпионом Испании», - передает слова 17-летнего футболиста The Athletic.

В настоящий момент Эндрик является игроком бразильского «Палмейраса».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Реал» набрал 42 балла и занимает второе место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов подопечные Карло Анчелотти вышли в плей-офф с первого места.