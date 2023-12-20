Симеоне объяснил осечку «Атлетико»

Рулевой мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничейный результат в матче 18-го тура Ла Лиги против «Хетафе». Поединок завершился вничью со счетом 3:3.

«Команда провела четвертый матч с интервалом в три дня. Мы понимали, что будет очень тяжело. В равных составах «Атлетико» держал игру под контролем, но после перерыва все стало труднее. Все пошло насмарку после решения судьи удалить Савича. Под занавес встречи соперник увеличил натиск и заслуженно вырвал ничью», - передает слова специалиста Marca.

По итогам 17 туров чемпионата Испании мадридский гранд набрал 35 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице.