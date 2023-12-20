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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» считают, что победа в Лиге чемпионов вполне реальна слухи

20 Декабря 2023 • 03:51 Комментировать
Наполи
...
Барселона
21.02 23:00

«Барселона» готова сделать ставку на Лигу чемпионов.

«Сине-гранатовые» не лучшим образом выступают в Ла Лиге: прямо сейчас коллектив Хави Эрнандеса занимает лишь четвёртую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Жироны» на девять очков. Впереди ещё 21 тур, однако шансы «Барселоны» на защиту титула кажутся невысокими.

Как сообщает журналист Ашраф бен Аяд, в клубе считают, что триумф в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне – вполне выполнимая задача. Успех на евроарене может помочь каталонскому гранду компенсировать неудачи в чемпионате.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» сыграет против «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона

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