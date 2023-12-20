«Барселона» готова сделать ставку на Лигу чемпионов.

«Сине-гранатовые» не лучшим образом выступают в Ла Лиге: прямо сейчас коллектив Хави Эрнандеса занимает лишь четвёртую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Жироны» на девять очков. Впереди ещё 21 тур, однако шансы «Барселоны» на защиту титула кажутся невысокими.

Как сообщает журналист Ашраф бен Аяд, в клубе считают, что триумф в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне – вполне выполнимая задача. Успех на евроарене может помочь каталонскому гранду компенсировать неудачи в чемпионате.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» сыграет против «Наполи».