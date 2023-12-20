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Чемпионат Испании. Ла Лига

​В испанском чемпионате начнут транслировать переговоры судей при использовании VAR

20 Декабря 2023 • 03:32 Комментировать

После того, как то начали делать во Франции, Англии и Италии, также и в испанском чемпионате пришли к необходимости озвучивать переговоры судей при использовании системы VAR в прямом эфире. Новшество вступит в силу уже с января.

Это станет ответом на скандалы, время от времени возникающие в испанском футболе - к примеру, не так давно «Эспаньол» задумал обратиться в суд с жалобой на некорректное судейство еще в прошлом сезоне.

Напомним, что в Испании прямо сейчас проходит восемнадцатый тур чемпионата, в турнирной таблице лидирует «Жирона». Вслед за ней идут мадридский «Реал» и каталонская «Барселона».


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Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол
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