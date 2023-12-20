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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти убеждает Крооса отложить завершение карьеры ещё на год

20 Декабря 2023 • 03:25 Комментировать
Алавес
...
Реал Мадрид
1 5.80 X 4.10 2 1.57
21.12 23:30

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти надеется, что Тони Кроос не повесит бутсы на гвоздь в следующем году.

Немецкий футболист всерьёз задумывался о завершении карьеры по окончании прошлого сезона, однако решил продлить контракт до середины 2024 года. Пока неясно, станет ли нынешняя кампания последней для хавбека перед уходом из футбола, но в «Реале» намерены вновь удержать игрока. По данным Diario AS, Анчелотти уже сейчас убеждает Крооса не завершать карьеру, а провести в клубе ещё один год. Руководство мадридского гранда также рассчитывает заключить с ветераном соглашение до 2025 года.

4 января Тони Кроосу исполнится 34 года. На его счету один гол и пять ассистов в текущем сезоне.

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