Анчелотти убеждает Крооса отложить завершение карьеры ещё на год

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти надеется, что Тони Кроос не повесит бутсы на гвоздь в следующем году.

Немецкий футболист всерьёз задумывался о завершении карьеры по окончании прошлого сезона, однако решил продлить контракт до середины 2024 года. Пока неясно, станет ли нынешняя кампания последней для хавбека перед уходом из футбола, но в «Реале» намерены вновь удержать игрока. По данным Diario AS, Анчелотти уже сейчас убеждает Крооса не завершать карьеру, а провести в клубе ещё один год. Руководство мадридского гранда также рассчитывает заключить с ветераном соглашение до 2025 года.

4 января Тони Кроосу исполнится 34 года. На его счету один гол и пять ассистов в текущем сезоне.