«Атлетико» побеждал дома в 20 матчах подряд – «Хетафе» завершил серию

Мадридский «Атлетико» впервые за долгое время не смог добыть победу в родных стенах.

Коллектив Диего Симеоне сыграл вничью с «Хетафе» (3:3), пропустив на 87-й и 93-й минутах. Примечательно также, что с 38-й минуты «матрасники» играли в меньшинстве из-за удаления Стефана Савича.

«Атлетико» неизменно побеждал на своём поле в предыдущих 20 официальных матчах всех турниров – серия стартовала ещё в феврале текущего года. Что любопытно, последней командой, не проигравшей мадридцам в гостях, был всё тот же «Хетафе» (1:1).

«Атлетико» занимает третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги с 35 очками после 17 туров, «Хетафе» – восьмой с 26 баллами.