Агент Левандовски: «Роберт остаётся в «Барселоне»

Агент Пини Захави, представляющий интересы Роберта Левандовски, прокомментировал слухи о возможном уходе своего клиента из «Барселоны».

35-летний футболист связан с переездом в Саудовскую Аравию. Согласно недавним сообщениям СМИ, польский форвард уже ответил отказом на предложения двух саудовских клубов.

«Будущее Левандовски? Он остаётся в «Барселоне», без сомнений», – приводит инсайдер Фабрицио Романо заявление Пини Захави.

Контракт Роберта Левандовски с каталонским грандом рассчитан до середины 2026 года. Нападающий выступает за «сине-гранатовых» с момента перехода из «Баварии» в июле прошлого года.