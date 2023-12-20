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Агент Левандовски: «Роберт остаётся в «Барселоне»

20 Декабря 2023 • 02:34 Комментировать
Барселона
...
Альмерия
1 1.15 X 9.50 2 16.00
Через 17 ч. 50 мин.

Агент Пини Захави, представляющий интересы Роберта Левандовски, прокомментировал слухи о возможном уходе своего клиента из «Барселоны».

35-летний футболист связан с переездом в Саудовскую Аравию. Согласно недавним сообщениям СМИ, польский форвард уже ответил отказом на предложения двух саудовских клубов.

«Будущее Левандовски? Он остаётся в «Барселоне», без сомнений», – приводит инсайдер Фабрицио Романо заявление Пини Захави.

Контракт Роберта Левандовски с каталонским грандом рассчитан до середины 2026 года. Нападающий выступает за «сине-гранатовых» с момента перехода из «Баварии» в июле прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски Пини Захави трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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