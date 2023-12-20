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Чемпионат Испании. Ла Лига

Серхио Рамос стал вторым игроком в 21 веке, забивавшим в Ла Лиге в 18 сезонах

20 Декабря 2023 • 02:16 Комментировать
Гранада
0:3
Севилья

Центральный защитник «Севильи» Серхио Рамос забил свой первый гол в нынешнем розыгрыше Ла Лиги.

37-летний ветеран отличился на 49-й минуте матча против «Гранады», установив на табло окончательный счёт – 3:0. По данным Opta, Рамос стал лишь вторым с начала текущего века игроком, забивавшим минимум по одному голу в Ла Лиге в 18 разных сезонах. Ранее это удалось только легенде «Бетиса» Хоакину Санчесу, завершившему карьеру в нынешнем году.

Серхио Рамос начинал свой футбольный путь в «Севилье», а с 2005 по 2021 год выступал за мадридский «Реал». После двухлетнего пребывания во французском «ПСЖ» именитый центрбек вернулся домой, заключив контракт с родной для себя «Севильей».

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Севилья Серхио Рамос Хоакин Санчес ещё теги

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