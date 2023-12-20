Гризманн: «Атлетико» остаётся в чемпионской гонке»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал упущенную победу в матче с «Хетафе» (3:3).

«Матрасники» вели со счётом 3:1 вплоть до 87-й минуты, однако позволили соперникам вырвать ничью. Команда Диего Симеоне играла в меньшинстве с 38-й минуты – две жёлтые карточки получил Стефан Савич.

«Это очень печально. Савич получил две жёлтые, совершив всего два фола, – высказывается Гризманн, ставший автором двух забитых мячей. – Мы не выбыли из чемпионской гонки, нет повода бить тревогу. Мы всегда где-то рядом с лидерами. Сохраняйте спокойствие», – цитируют испанские СМИ француза, сравнявшегося с Луисом Арагонесом в списке лучших бомбардиров «Атлетико» за всю историю.