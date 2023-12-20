​Капитан команды покинул «Лас-Пальмас» из-за конфликта с руководством

Потери в станет идущего девятым в турнирной таблице испанского чемпионата «Лас-Пальмаса» - команду покинул полузащитник Хонатан Виера. Не просто полузащитник, а капитан клуба. Некоторое время назад в семье Виеры случилась драма - у супруги игрока обнаружили опухоль.

Футболист принял решение временно прекратить выступления и побыть с ней. Но руководству клуба, как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, это не совсем понравилось - «Лас-Пальмас» решает определенные турнирные задачи. Из-за возникших разногласий Виера решил покинуть клуб - возможно, временно, а возможно, уже навсегда.