«Атлетико» упустил верную победу над «Хетафе», проведя больше тайма вдесятером

В 18-м туре Ла Лиги «Атлетико» принимал «Хетафе» и проявил настоящий характер в сложных обстоятельствах. Родриго Рикельме на первых минутах из пределов штрафной направил мяч в перекладину. На 38-й минуте Стефан Савич получил вторую желтую карточку. Рикельме прорвался справа к воротам и прострелил на Антуана Гризманна, который был беспощадно точным - 1:0. Мэйсон Гринвуд с острого угла не смог пробить кипера, но Борха Майораль здорово сыграл головой на добивании. «Матрасники» снова создали голевой момент после атаки правым флангом, Альваро Мората головой пробил с отскоком от газона - 2:1. Тут же Гризманн плотно и точно зарядил с 11-метровой отметки, 3:1. В концовке Оскар Родригес разобрался с защитниками и при помощи рикошетов отыграл один мяч. Тут же мяч попал в руку Рикельме - пенальти. Майораль вырвал для гостей ничью (3:3).

«Атлетико» делит третье место с «Барселоной», соперник - восьмой.