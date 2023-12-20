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«Атлетико» упустил верную победу над «Хетафе», проведя больше тайма вдесятером

20 Декабря 2023 • 01:34 Комментировать
Атлетико М
3:3
Хетафе

В 18-м туре Ла Лиги «Атлетико» принимал «Хетафе» и проявил настоящий характер в сложных обстоятельствах. Родриго Рикельме на первых минутах из пределов штрафной направил мяч в перекладину. На 38-й минуте Стефан Савич получил вторую желтую карточку. Рикельме прорвался справа к воротам и прострелил на Антуана Гризманна, который был беспощадно точным - 1:0. Мэйсон Гринвуд с острого угла не смог пробить кипера, но Борха Майораль здорово сыграл головой на добивании. «Матрасники» снова создали голевой момент после атаки правым флангом, Альваро Мората головой пробил с отскоком от газона - 2:1. Тут же Гризманн плотно и точно зарядил с 11-метровой отметки, 3:1. В концовке Оскар Родригес разобрался с защитниками и при помощи рикошетов отыграл один мяч. Тут же мяч попал в руку Рикельме - пенальти. Майораль вырвал для гостей ничью (3:3).

«Атлетико» делит третье место с «Барселоной», соперник - восьмой.

Протокол игры  
Атлетико М3:2Хетафе
(1:0) Гризманн Антуан44'  
  54'Майораль Борха (1:1)
(2:1) Мората Альваро64'  
(3:1) Гризманн Антуан69'  
  87'Оскар Родригес (3:2)
Облак ЯнСавич Стефан  15'  38'Витсель АксельЭрмосо Марио  90'Льоренте Маркос 81' (Молина Науэль ( 81') Де Пауль Родриго 57' (Мората Альваро ( 57') Коке ХорхеЛино Сэмуел 81' (Ньигес Сауль ( 81') Рикельме РодригоДепай Мемфис 40' (Аспиликуэта Сесар ( 40') Гризманн Антуан
Запасные: Мандава РейнилдуГрбич ИвоГалан ХавиКорреа АнхельСёюнджю ЧагларГомис Антонио
Сория ДавидИглесиас Хуан 46' (Дамиан Суарес ( 46'  68') Дуарте ДомингушАльварес ГастонРико ДиегоГринвуд МэйсонМаксимович Неманья 81' (Мартин Хорхе ( 81') Милья Луис  52'Мата Хайме 72' (Оскар Родригес ( 72'  83') Майораль БорхаЛатаса Хуан
Запасные: Альдерете ОмарКармона Хосе АнхельЛосано ЭнтониАнхилери ФабрисиоМитрович СтефанУнал ЭнесФузато ДаниэлАленья Карлес
19 декабря. Стадион "Цивитас Метрополитано".

 

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Атлетико Мадрид Хетафе

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