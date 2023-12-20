Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн повторил давний рекорд по количеству голов за клуб.

Француз отметился дублем в поединке Ла Лиги против «Хетафе», поразив ворота на 44-й и 69-й минутах. Второй гол Гризманна стал историческим: как сообщает Opta, 32-летний игрок сравнялся с легендарным Луисом Арагонесом в списке лучших бомбардиров «матрасников» всех времён – по 173 забитых мяча у обоих.

Антуан Гризманн перебрался в «Атлетико» в 2014 году. Спустя пять лет он отлучился в «Барселону», а с 2021 года вновь представляет цвета команды Диего Симеоне.

На данный момент Гризманн занимает третью строчку в списке бомбардиров нынешнего розыгрыша Ла Лиги с 11 голами.