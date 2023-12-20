Флорес начал в «Севилье» с разгрома «Гранады»

В 18-м туре чемпионата Испании «Севилья» наконец-то порадовала своих болельщиков первой победой с сентября. В гостях у «Гранады» новая команда Кике Санчеса Флореса (это уже третий наставник с начала сезона) отлично использовала свои моменты. Адриа Педроса на 23-й минуте открыл счет при помощи рикошета. Лукас Окампос здорово стрельнул издали - 0:2. Педроса в компенсированное время первого тайма зарядил в перекладину. Возобновилась игра, и с подачи Сусо Серхио Рамос головой отправил мяч в сетку.

«Севилья» от зоны вылета взмыла сразу на 13-е место, «Гранада» - предпоследняя.