Флорес начал в «Севилье» с разгрома «Гранады»

В 18-м туре чемпионата Испании «Севилья» наконец-то порадовала своих болельщиков первой победой с сентября. В гостях у «Гранады» новая команда Кике Санчеса Флореса (это уже третий наставник с начала сезона) отлично использовала свои моменты. Адриа Педроса на 23-й минуте открыл счет при помощи рикошета. Лукас Окампос здорово стрельнул издали - 0:2. Педроса в компенсированное время первого тайма зарядил в перекладину. Возобновилась игра, и с подачи Сусо Серхио Рамос головой отправил мяч в сетку.
«Севилья» от зоны вылета взмыла сразу на 13-е место, «Гранада» - предпоследняя.
Протокол игры
|23'Педроса Адриа (0:1)
|32'Окампос Лукас (0:2)
|49'Рамос Серхио (0:3)
Феррейра Андре•Санчес Рикард•Микель Игнаси•Торренте Рауль• 57'Нева Карлос64' (Петрович Ньегош (64') •Гумбау Херард• 38'Пуэртас Антонио79' (Кальехон Хосе (79') •Вильяр Гонсало46' (Узуни Мюрто (46') •Руис Серхио64' (Альваро Фернандес (64') •Сарагоса Брайан•Бое Лукас
Дмитрович Марко•Гудель Неманья•Рамос Серхио•Салас Кике•Хуанлу Санчес•Сусо Хесус71' (Буэно Ману (71') • 74'Сумаре Бубакари87' (Маркан Маркос (87') •Торрес Оливер•Педроса Адриа•Эн-Несири Юссеф81' (Янузай Аднан (81') •Окампос Лукас71' (Мир Рафа (71')
19 декабря. Стадион "Нуэво Лос Карменес".
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