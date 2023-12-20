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Чемпионат Испании. Ла Лига

Флорес начал в «Севилье» с разгрома «Гранады»

20 Декабря 2023 • 01:23 Комментировать
Гранада
0:3
Севилья

В 18-м туре чемпионата Испании «Севилья» наконец-то порадовала своих болельщиков первой победой с сентября. В гостях у «Гранады» новая команда Кике Санчеса Флореса (это уже третий наставник с начала сезона) отлично использовала свои моменты. Адриа Педроса на 23-й минуте открыл счет при помощи рикошета. Лукас Окампос здорово стрельнул издали - 0:2. Педроса в компенсированное время первого тайма зарядил в перекладину. Возобновилась игра, и с подачи Сусо Серхио Рамос головой отправил мяч в сетку.

«Севилья» от зоны вылета взмыла сразу на 13-е место, «Гранада» - предпоследняя.

Протокол игры  
Гранада0:3Севилья
  23'Педроса Адриа (0:1)
  32'Окампос Лукас (0:2)
  49'Рамос Серхио (0:3)
Феррейра АндреСанчес РикардМикель ИгнасиТорренте Рауль  57'Нева Карлос 64' (Петрович Ньегош ( 64') Гумбау Херард  38'Пуэртас Антонио 79' (Кальехон Хосе ( 79') Вильяр Гонсало 46' (Узуни Мюрто ( 46') Руис Серхио 64' (Альваро Фернандес ( 64') Сарагоса БрайанБое Лукас
Запасные: Адриан Лопес ГарротеМанафа ВилсонВиктор ДиасМелендо ОскарДьедиу ФамараРубио МигельВайссман ШонАброль Фран
Дмитрович МаркоГудель НеманьяРамос СерхиоСалас КикеХуанлу СанчесСусо Хесус 71' (Буэно Ману ( 71'  74') Сумаре Бубакари 87' (Маркан Маркос ( 87') Торрес ОливерПедроса АдриаЭн-Несири Юссеф 81' (Янузай Аднан ( 81') Окампос Лукас 71' (Мир Рафа ( 71')
Запасные: Флорес АльбертоСов ИбраимаАрболь МатиасMiguel CapitasБенавидес ДариоГаттони ФедерикоОрмиго ДиегоДасилва Луло
19 декабря. Стадион "Нуэво Лос Карменес".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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