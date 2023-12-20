Иньяки Пенья: «Задача второго вратаря – сохранять терпение и всегда быть готовым»

Голкипер «Барселоны» Иньяки Пенья высказался о своей роли в команде.

24-летний дублёр Марка-Андре тер Штегена занял место в основе «сине-гранатовых», поскольку немец на несколько месяцев угодил в лазарет.

«Второй вратарь обязан сохранять терпение, ведь никогда не знаешь, когда возникнет возможность проявить себя. Также необходимо быть полностью готовым, чтобы показать лучшую игру в случае необходимости. Я стараюсь совершенствоваться на каждой тренировке. Когда рядом такие товарищи по команде и такой голкипер, как тер Штеген, ты обязательно многому научишься. Всё приходит с терпением», – высказался в интервью испанским СМИ Пенья.