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Иньяки Пенья: «Задача второго вратаря – сохранять терпение и всегда быть готовым»

20 Декабря 2023 • 00:24 Комментировать
Барселона
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Альмерия
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Через 19 ч. 33 мин.

Голкипер «Барселоны» Иньяки Пенья высказался о своей роли в команде.

24-летний дублёр Марка-Андре тер Штегена занял место в основе «сине-гранатовых», поскольку немец на несколько месяцев угодил в лазарет.

«Второй вратарь обязан сохранять терпение, ведь никогда не знаешь, когда возникнет возможность проявить себя. Также необходимо быть полностью готовым, чтобы показать лучшую игру в случае необходимости. Я стараюсь совершенствоваться на каждой тренировке. Когда рядом такие товарищи по команде и такой голкипер, как тер Штеген, ты обязательно многому научишься. Всё приходит с терпением», – высказался в интервью испанским СМИ Пенья.

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