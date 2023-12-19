Левандовски отклонил два предложения из Саудовской Аравии

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски не торопится покидать клуб.

Польский футболист проводит не самый удачный сезон, и слухи регулярно связывают его с возможным переходом в один из саудовских клубов. По распространённым данным, 35-летний форвард может уйти даже в январе, что позволит «Барселоне» вложить средства в подписание других игроков. Как информирует журналист Адриан Санчес, Левандовски уже получил предложения от двух представителей чемпионата Саудовской Аравии, но обоим ответил отказом.

В активе Роберта Левандовски девять забитых мячей и четыре результативные передачи в 20 матчах за команду Хави Эрнандеса в нынешней кампании.