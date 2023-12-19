Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Травма Педри оказалась несерьёзной слухи

19 Декабря 2023 • 23:16 Комментировать

Полузащитник «Барселоны» Педри в скором времени должен вернуться в строй.

Напомним, что во вторник 21-летний футболист получил болезненный удар на тренировке. Состояние хавбека вызывало опасения, однако, как информирует Relevo со ссылкой на источники из «Барселоны», испанец должен восстановиться уже совсем скоро – вероятно, 28 декабря. Медицинский штаб «сине-гранатовых» настроен оптимистично.

Педри уже получал травму в текущем сезоне – из-за неё он не играл с августа по ноябрь. В активе игрока один забитый мяч и одна голевая передача в 11 поединках за «Барселону» в нынешней кампании.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Педри
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
153 мин
Райо Вальекано Райо Вальекано
Валенсия Валенсия
0
1
2.23 3.40 3.25
Видео
18 мин
Атлетико М Атлетико М
Хетафе Хетафе
0
0
1.34 5.00 9.60
Видео
18 мин
Гранада Гранада
Севилья Севилья
0
0
2.75 3.55 2.47
Видео
20.12.23 в 21:00
Барселона Барселона
Альмерия Альмерия
1.15 8.80 15.00
Видео
20.12.23 в 23:30
Атлетик Б Атлетик Б
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
1.39 5.00 7.80
Видео
20.12.23 в 23:30
Вильярреал Вильярреал
Сельта Сельта
2.13 3.95 3.05
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 19 Декабря
23:37 · Испания. Ла Лига
Левандовски отклонил два предложения из Саудовской Аравии слухи
23:16 · Испания. Ла Лига
Травма Педри оказалась несерьёзной слухи
23:00 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» - «Хетафе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:55 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» прервала безвыигрышную серию, забив один мяч «Райо Вальекано»
22:48 · Испания. Ла Лига
Араухо: «Я выиграл три трофея с «Барселоной», но мне этого мало»
22:30 · Испания. Ла Лига
Инсайдер Романо рассказал о планах «Реала» по приобретению нового защитника
22:20 · Испания. Ла Лига
Эндрик выбрал между Холанном и Мбаппе
22:04 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» прокомментировали травму Педри
22:02 · Испания. Ла Лига
Араухо: «Стараюсь следовать примеру Пуйоля»
21:48 · Испания. Ла Лига
Алаба успешно прооперирован после травмы колена
21:42 · Испания. Ла Лига
Гаритано: «Барселона» стала больше пропускать, но всё ещё сильна в атаке»
20:13 · Англия. Премьер-лига
Эндрик: «Челси» — сильный бренд, но «Реал» — моя мечта
19:42 · Испания. Ла Лига
«Барселона» потеряла Педри слухи
19:14 · Испания. Ла Лига
​Близкий родственник Мбаппе побывал на стадионе «Реала» слухи
18:45 · Испания. Ла Лига
Сёмин: «Захарян стал чаще выходить в стартовом составе — это хорошая динамика»
Все новости
Рекомендуем