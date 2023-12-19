Полузащитник «Барселоны» Педри в скором времени должен вернуться в строй.

Напомним, что во вторник 21-летний футболист получил болезненный удар на тренировке. Состояние хавбека вызывало опасения, однако, как информирует Relevo со ссылкой на источники из «Барселоны», испанец должен восстановиться уже совсем скоро – вероятно, 28 декабря. Медицинский штаб «сине-гранатовых» настроен оптимистично.

Педри уже получал травму в текущем сезоне – из-за неё он не играл с августа по ноябрь. В активе игрока один забитый мяч и одна голевая передача в 11 поединках за «Барселону» в нынешней кампании.