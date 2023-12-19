«Валенсия» прервала безвыигрышную серию, забив один мяч «Райо Вальекано»

В стартовом матче 18-го тура Ла Лиги играли находящиеся на экваторе таблицы «Райо Вальекано» - «Валенсия». Соперники очень давно не побеждали, и гости в итоге поставили крест на печальной серии. В этом поединке опасных моментов почти не было. В дебюте активный Иси Паласон заставил поработать голкипера, а соперник на 61-й минуте реализовал свой редкий шанс. Серхи Каньос эффектным ударом открыл счет - 0:1. На 90-й минуте «Валенсия» осталась вдесятером, за грубую игру удалили Тьерри Корреа.

Левантийцы в итоге победили и вышли на чистое 10-е место, опережая противника на три очка.

«Райо Вальекано» - «Валенсия» - 0:1 (0:0)

Гол: Каньос, 61 - 0:1.