Араухо: «Я выиграл три трофея с «Барселоной», но мне этого мало»

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо надеется в ближайшее время пополнить коллекцию трофеев.

В нынешней кампании «сине-гранатовые» не лучшим образом выступают в Ла Лиге, однако по-прежнему сохраняют шансы на победу во всех турнирах, в которых принимают участие, включая Лигу чемпионов.

«Я выиграл с «Барселоной» три трофея, но хочу добиться большего. Я прирождённый победитель, всегда хочу выигрывать. Поражения меня очень расстраивают.

Я всегда был болельщиком «Барселоны», поэтому возможность играть здесь делает меня очень счастливым. Можете представить, каковы мои ощущения, когда мне доверяют капитанскую повязку», – цитирует Managing Barca Араухо.