Инсайдер Романо рассказал о планах «Реала» по приобретению нового защитника

Мадридский «Реал» рассматривает возможность приглашения нового центрального защитника в связи с травмой Давида Алабы.

Австриец выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки. По некоторым данным, «королевский клуб» намерен подписать прямую замену 31-летнему игроку в январе. Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, в совете директоров «Реала» нет единого мнения относительно сложившейся ситуации: кто-то из руководителей настаивает на приобретении нового центрального защитника, а кто-то считает, что команда справится и без новичков – например, посредством перевода в оборону опорника Орельена Тчуамени.