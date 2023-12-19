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Чемпионат Испании. Ла Лига

Инсайдер Романо рассказал о планах «Реала» по приобретению нового защитника

19 Декабря 2023 • 22:30 Комментировать
Алавес
...
Реал Мадрид
1 5.80 X 4.20 2 1.55
21.12 23:30

Мадридский «Реал» рассматривает возможность приглашения нового центрального защитника в связи с травмой Давида Алабы.

Австриец выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки. По некоторым данным, «королевский клуб» намерен подписать прямую замену 31-летнему игроку в январе. Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, в совете директоров «Реала» нет единого мнения относительно сложившейся ситуации: кто-то из руководителей настаивает на приобретении нового центрального защитника, а кто-то считает, что команда справится и без новичков – например, посредством перевода в оборону опорника Орельена Тчуамени.

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Евро-Футбол.Ру,
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