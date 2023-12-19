Эндрик выбрал между Холанном и Мбаппе

Будущий новичок мадридского «Реала» Эндрик рассказал, кто из звёздных нападающих нравится ему больше.

Эрлинга Холанна, как и Килиана Мбаппе, связывают с возможным переходом в «Реал» в будущем. Эндрик присоединится к «сливочным» в июле 2024 года, и однажды, возможно, составит дуэт в атаке с норвежцем или французом.

«Холанн или Мбаппе? Думаю, для меня предпочтительнее Мбаппе», – приводит Madrid Zone ответ 17-летнего бразильца, в настоящий момент выступающего на родине за «Палмейрас».

В завершившемся недавно розыгрыше бразильской Серии А Эндрик отметился 11 голами, проведя 31 матч.