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В «Барселоне» прокомментировали травму Педри

19 Декабря 2023 • 22:04 Комментировать

В пресс-службе «Барселоны» прокомментировали новую травму молодого полузащитника Педри. Ранее сообщалось, но неофициально, что каталонцы потеряли игрока как минимум на матч против «Альмерии».

«На утренней тренировке Педри получил удар, который вызвал мышечную травму. Футболист выбыл из состава, а его сроки возвращения будут определены темпами восстановления», - говорится в коротком заявлении клуба.

Напомним, что в этом сезоне Педри по состоянию здоровья не играл уже длительный срок – с августа по ноябрь. В активе 21-летнего футболиста 11 матчей, в которых он забил один гол и оформил ассист.

«Барселона» потеряла Педри

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Педри
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