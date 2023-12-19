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Араухо: «Стараюсь следовать примеру Пуйоля»

19 Декабря 2023 • 22:02 Комментировать
Барселона
...
Альмерия
1 1.15 X 9.50 2 16.00
Через 21 ч. 18 мин.

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо признался, что восхищается бывшим игроком клуба Карлесом Пуйолем.

Знаменитый экс-центрбек выступал за «сине-гранатовых» на протяжении всей карьеры. В 2014 году он повесил бутсы на гвоздь.

«Пуйоль – настоящий эталон для меня, пример, которому я стараюсь следовать. Речь о его лидерский качествах, а также о том, как он передавал другим ценности клуба. Я хочу делать нечто подобное.

У меня с ним хорошие взаимоотношения. Иногда я получаю от него сообщения, что очень приятно», – приводят испанские СМИ слова 24-летнего уругвайского футболиста.

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