Араухо: «Стараюсь следовать примеру Пуйоля»

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо признался, что восхищается бывшим игроком клуба Карлесом Пуйолем.

Знаменитый экс-центрбек выступал за «сине-гранатовых» на протяжении всей карьеры. В 2014 году он повесил бутсы на гвоздь.

«Пуйоль – настоящий эталон для меня, пример, которому я стараюсь следовать. Речь о его лидерский качествах, а также о том, как он передавал другим ценности клуба. Я хочу делать нечто подобное.

У меня с ним хорошие взаимоотношения. Иногда я получаю от него сообщения, что очень приятно», – приводят испанские СМИ слова 24-летнего уругвайского футболиста.