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Алаба успешно прооперирован после травмы колена

19 Декабря 2023 • 21:48 Комментировать

Недавно мадридский «Реал» и, наверняка, сборная Австрии потеряли одного из важнейших игроков обороны – Давида Алабу. Всё из-за того, что австриец порвал переднюю крестообразную связку колена в первом тайме матча Примеры с «Вильярреалом».

Как сообщает пресс-служба «сливочных», сегодня, 19 декабря Алаба был успешно прооперирован под наблюдением медиков «Реала» в Австрии. Теперь знаменитому универсалу предстоит долгое восстановление.

Напомним, что Алаба принадлежит «Реалу» с лета 2021 года, а в этом сезоне в активе Давида 17 официальных матчей за свой клуб во всех турнирах. Его национальная сборная напрямую квалифицировалась на Евро-2024 в Германию.

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