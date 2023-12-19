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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гаритано: «Барселона» стала больше пропускать, но всё ещё сильна в атаке»

19 Декабря 2023 • 21:42 Комментировать
Барселона
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Альмерия
1 1.15 X 9.50 2 16.00
Через 22 ч. 55 мин.

Главный тренер «Альмерии» Гаиска Гаритано поделился мнением о нынешнем уровне «Барселоны».

«Альмерия», занимающая последнюю строчку в турнирной таблице, проведёт выездной матч против «Барселоны» в среду.

«Нам будет противостоять великолепная команда, но наша идея в том, чтобы бороться в каждом матче. В нашей ситуации важна каждая игра.

В этом сезоне «Барселона» не так надёжно действует в обороне, поэтому пропускает больше голов, но в атаке она по-прежнему очень сильна.

«Барселона» – команда высочайшего уровня, одна из лучших в мире. Успехи «Барсы» во многом зависят от реализации, ведь её игроки способны создавать много голевых моментов», – приводит Barca Universal слова Гаритано.

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