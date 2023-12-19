Полузащитник «Барселоны» Педри получил травму.

Как сообщает Diario As, 21-летний хавбек почувствовал дискомфорт на тренировке, которая прошла 19 декабря. По информации источника, Педри пропустит предстоящую игру «Барселоны» с «Альмерией» в рамках чемпионата Испании, а также не примет участие в товарищеском матче в Далласе.

Отмечается, что возвращение Педри ожидается к игре с «Лас-Пальмасом», которая запланирована на 4 января.

В текущем сезоне полузащитник провел 11 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал один голевой пас.

Встреча «Барселоны» с «Альмерией» пройдет 20 декабря. Начало игры — в 21:00 по мск.