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​Близкий родственник Мбаппе побывал на стадионе «Реала» слухи

19 Декабря 2023 • 19:14 Комментировать

На минувших выходных «Реал» проводил домашний матч чемпионата Испании против «Вильярреала». Как сообщает El Chiringuito TV, на «Сантьяго Бернабеу» присутствовал близкий родственник форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Это только подогревает слухи о возможном переходе француза в «Реал».

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до середины 2024 года. Таким образом, звёздный форвард может перебраться в «Реал» в статусе свободного агента.

В сезоне 2023/2024 Килиан Мбаппе провёл за «ПСЖ» 21 матч, в которых забил 19 голов и отдал два голевых паса на партнёров.

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