На минувших выходных «Реал» проводил домашний матч чемпионата Испании против «Вильярреала». Как сообщает El Chiringuito TV, на «Сантьяго Бернабеу» присутствовал близкий родственник форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Это только подогревает слухи о возможном переходе француза в «Реал».

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до середины 2024 года. Таким образом, звёздный форвард может перебраться в «Реал» в статусе свободного агента.

В сезоне 2023/2024 Килиан Мбаппе провёл за «ПСЖ» 21 матч, в которых забил 19 голов и отдал два голевых паса на партнёров.