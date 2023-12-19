Сёмин: «Захарян стал чаще выходить в стартовом составе — это хорошая динамика»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об игре российского хавбека «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

«Захарян потихоньку адаптируется, он стал чаще выходить в стартовом составе — это хорошая динамика. Данные Арсена подходят под стиль футбола, в который играет «Реал Сосьедад», — приводит слова Сёмина портал «РБ Спорт».

Специалист отметил, что пока Захарян не на первых ролях в своем клубе, но в этом нет ничего такого, ведь Головину тоже потребовалось время, чтобы стать лидером «Монако».

В 17 матчах за «Реал Сосьедад» 20-летний Захарян записал на свой счет один результативный балл, оформив ассист в игре с «Вильярреалом».

Следующий матч команда Иманоля Альгуасиля проведет 21 декабря против «Кадиса».