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Куртуа заявил, что не сыграет на Евро-2024

19 Декабря 2023 • 18:24 Комментировать

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа объявил, что не сыграет на грядущем Евро-2024. Об этом в соцсетях пишет Фабрицио Романо.

Вратарь мотивировал это решение тем, что не хочет рисковать ради участия в турнире, а хочет полноценно восстановиться от тяжёлой травмы. Напомним, что у Куртуа разрыв крестообразных связок колена. Из-за этой травмы опытный голкипер не играет в этом сезоне за свой клуб и его заменяют в воротах «Реала» переменно Кепа Ариссабалага и Андрей Лунин.

Евро-2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. Сборная Бельгии пробилась на турнир напрямую.

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