Пиняев: Мне интересно следить за Захаряном

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев признался, что следит за игрой российского полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

Игрок признался, что если видит Захаряна в стартовом составе басков, то полностью смотрит этот матч.

«Мне интересно и приятно наблюдать за человеком, который играл рядом с нами, а сейчас поехал на европейскую арену и там старается себя показать», — приводит слова Пиняева портал «РБ Спорт».

В текущем сезоне 20-летний Захарян принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результативную передачу.

После 17 туров «Реал Сосьедад» занимает шестое место в чемпионате Испании, имея в копилке 30 очков.