Хави: «Иногда неприятно быть тренером «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос о своей работе в стане «сине-гранатовых».

Напомним, 43-летний специалист возглавляет каталонский клуб с ноября 2021 года.

— Я верю в то, чем занимаюсь. Я самый ответственный и позитивный человек. Я думаю, что мы можем провести отличный сезон. Иногда может быть неприятно быть тренером «Барселоны», но если ты хочешь стать элитным тренером, тебе придется смириться с этим, — цитирует Хави Barca Universal.

После 17 туров «Барселона» находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 35 очков.

Контракт Хави с клубом рассчитан до середины 2025 года.