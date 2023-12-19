Может ли «Барселона» арендовать Месси на один матч - Лапорта ответил

Уход Лионеля Месси из «Барселоны» летом 2021 года получился не самым красивым – звёздный игрок хотел остаться, но клуб из-за сложной финансовой ситуации не смог предложить ему новый контракт.

В «Барселоне» давно говорят о желании устроить чествование для Месси. Это может быть, например, выставочный матч. Очередной комментарий на этот счёт дал президент каталонского клуба Жоан Лапорта.

«Мы готовы сделать это, когда он захочет. Лео Месси заслуживает того, чтобы его чествовали в «Барселоне», - сказал Лапорта.

«Арендовать Месси у «Интер Майами» на один матч? Я считаю, что это не разрешено ФИФА», - слова Лапорты приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо со ссылкой на EFE.

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