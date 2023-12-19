Хави: «Левандовски недостаточно эффективен, но это можно сказать о всей команде»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал выступления Роберта Левандовски, который в этом сезоне забивает не так много, как в предыдущей кампании.

«Левандовски недостаточно эффективен, но это можно сказать о всей команде. После 17 туров мы набрали на 9 очков меньше, чем в прошлом сезоне. Я уверен, что мы что-то сделали неправильно. Нам не хватает эффективности и мощи. В плане игры мы добились прогресса, но недостаток эффективности перевесил преимущества», – сказал Хави на пресс-конференции.

Левандовски в нынешнем сезоне забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи в 15 матчах чемпионата Испании.